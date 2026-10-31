निगाहों को हटाऊं भी तो हटाऊं

शरबती मेरी आंखों में तुम कुछ ऐसे ठहर गई कि,

जैसे खामोशियों में कोई सपना ठहर गया है,

निगाहों को हटाऊं भी तो हटाऊं कैसे, जब तुम दिल में उतर गई है,

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एक घंटा पहले