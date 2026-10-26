शीतल सा सरमाया हूं मैं

वफा की राह में कदम क़दम पर एक साया हूं मैं तेरा,

भरोसे की धूप की तपिश में शीतल सा सरमाया हूं मैं,

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एक घंटा पहले