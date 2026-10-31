जब से इश्क मेरे सनम तुम से पहली बार हुई है

शराब का नशा भी अब फीका फीका सा लगता है,

जब से इश्क मेरे सनम तुम से पहली बार हुई है,

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50 मिनट पहले