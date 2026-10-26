क़त्ल दोनों करते हैं

लिपिस्टिक और बुलेट की बनावट एक जैसी है,

क़त्ल दोनों करते हैं बस करने का तरीका अलग अलग है,

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2 घंटे पहले