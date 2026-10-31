जिंदगी में ईश्वर बदल जाते हैं, पर प्रेम में प्रेमी नहीं बदलते,

ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं मुझे नहीं पता सनम,

जिंदगी में ईश्वर बदल जाते हैं, पर प्रेम में प्रेमी नहीं बदलते,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

55 मिनट पहले