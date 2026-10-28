पछतावा होने लगा है

तुम्हें पाने के लिए मैं ने वफा की सारी हदें पार कर दी,

फिर भी मैं तेरे लिए पल पल रोता तरसता रहा,

कभी कभी तो मुझे वफ़ादार होने पर पछतावा होने लगा है,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

48 मिनट पहले