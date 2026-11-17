मुहब्बत भी चिराग है

तेरी मुहब्बत भी चिराग से कम नहीं है,जो मेरे दिल को रोशन कर देती है,

दिल तो जलता है मगर मेरी तन्हाईयां भी महक जाती हैं,

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38 मिनट पहले