मैं चुप रहता हूं

मैं चुप रहता हूं तो शिकायत करने लगती हो, घमंडी हूं मैं,

और अगर मैं बोलूं तो तुम नाराज़ हो जाती हो,

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58 मिनट पहले