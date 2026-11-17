झूठ बोलते देखा

बहुत भरोसा किया तुम पर मैं ने, लेकिन एक दिन टूट गया,

जब झूठ बोलते देखा तुम्हें, किसी और के लिए,

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57 मिनट पहले