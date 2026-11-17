हाल कैसा है

अपनी महबूबा को कब तक मनाते रहोगे साहब,

कभी खुद से पूछ लो,तेरा हाल कैसा है यार,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 minutes ago