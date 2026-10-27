एक बहाना चाहिए था

बिछड़ने का मन तो तुम ने करीब आने से पहले ही बना लिया था,

यह बात मुझे जरा देर से मालूम हुई सनम,

तुम्हें तो मेरी तरफ़ से सिर्फ एक बहाना चाहिए था सनम

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41 मिनट पहले