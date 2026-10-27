बेकाबू कर देती है

जमाने भर की महफ़िले अक्सर मुझे बेसब्र, बेकाबू कर देती है मुझे,

एक तू आकर मुस्कुरा देती है तो सब्र मिल जाता है मुझे,

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42 मिनट पहले