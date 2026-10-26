बहक जाते हैं मेरे कदम

तेरी मदहोश आंखों, नजरों को देखकर बहक जाते हैं मेरे कदम,

और जमाने के लोग के कहते है मैं देखकर नहीं चलाता

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2 घंटे पहले