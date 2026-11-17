आजकल का दिल

आजकल का दिल भी लचीला हो गया है सनम, धोखा भी देता है तो प्यार से देता है,

तेरा दिल प्यार मुझ से जताता है, दूसरी ओर दिल किसी और से लगाता है,

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58 मिनट पहले