{"_id":"5dd7e4ac8ebc3e5488136750","slug":"dipesh-r-patel-pyar-ki-nafrat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u0928\u092b\u0930\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Muje se nafarat karni thi to dil ku lagaya muje se yaarMuje se nafarat karni thi to dil ku lagaya muje se yaarMare janaze ko dekh keRote hue boli vo to meri mohabat thi jise ne mujenafarat kare ne par majbur kiya mere yaar