ये मौसम

कभी सब छोड़कर दो दिन के लिए पास आ गये होते

ये मौसम बारिश के भी चल कर हमारे हो गये होते.

-दिनेश चौहान

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52 minutes ago