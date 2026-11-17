रास्ते का पत्थर मान कर ठोकरें लगाते रहे जो लोग

रास्ते का पत्थर मान कर ठोकरें लगाते रहे जो लोग

आज वही कदमों के पास खुद आकर के बैठ गये.

-दिनेश चौहान

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36 मिनट पहले