प्रेम की परिभाषा

हमारे प्रेम की परिभाषा अधूरी रह गई जिस दिन से

महाभारत की पटकथा पूरी सुनी नहीं उस दिन से .

-दिनेश चौहान

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56 मिनट पहले