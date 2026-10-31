कुंभकार की मेहनत और पसीने से भरा है

कुंभकार की मेहनत और पसीने से भरा है

आज जो मिट्टी का दीया , द्वार पर धरा है.

-दिनेश चौहान

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48 minutes ago