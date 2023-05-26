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आंखों में झील दिखी

dinesh chauhan

dinesh chauhan

Mere Alfaz 
                
                                                                                 
                            उनकी आंखों में सबको झील दिखी
                                                                                                

                                

                                    
                                

                                

                                                     
                            

                                                                                         
                            
तड़पती मछलियों की नहीं पीर दिखी
                                                                                         
                            

                                                                                         
                            
रंग गोरा, मासूम चेहरा देख मिट गये लोग
                                                                                         
                            

                                                                                         
                            
वक्त बीता तो हर बात शमशीर दिखी।
                                                                                         
                            

                                                                                         
                            
-दिनेश चौहान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
33 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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