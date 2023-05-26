आंखों में झील दिखी

तड़पती मछलियों की नहीं पीर दिखी
रंग गोरा, मासूम चेहरा देख मिट गये लोग
वक्त बीता तो हर बात शमशीर दिखी।
-दिनेश चौहान
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिएयहां क्लिक करें।
Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets
कमेंट
कमेंट X