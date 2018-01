वक्त की कमी

{"_id":"5a559df84f1c1bbf2d8b5b0b","slug":"dharmendra-kumar-waqt-ki-kami-1","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0915\u094d\u0924 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Waqt ki kami tumhe har waqt satyegi..Jagegain hum raaton me aur neend tumhe na ayegi..Kuchh kahne ki jarurat nhi h tujhe dekhakar hi samjh jaata hu main..Lakh sambhalta hu dil ko phir bhi bhatak jaata hu main..Wo pal maine tere sath jo gujare hain wo meri jindgi ke sabse haseen hain..Thode meethe, thode khatte aur thode namkeen hain..Ab wo waqt kabhi bhi wapas nhi aayega..Intzar har lamha bhi palkon me hi simat jaayega..Phir ek din achanak aadhi raat ko yaad hamri aayegi..Jagainge hum raat ko aur neend tumhe naa aayegi..Thoojhse door hokar thoda bhatak gya hun main..Na hi jeenda raha na mara bheech me latak gya hun main..Par koi baat nahi..waqt ke sath thoda thoda sa sambhal jaunga main..Jese tu kahti thi kisi ho mat batana ye batain wese hi saare jahan se chhupaunga me..Ye waqt ki kami bhi waqt ke sath mit jaayegi..Jageainge hum raat ko aur neend tumhe naa aayegi..- Rudram Dharmendra Vermaहमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए