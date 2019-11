{"_id":"5dc855ce8ebc3e5b1d64d5ff","slug":"devraj-singh-pahchan-1573410254242","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0939\u091a\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Agar Pahchan ko apni banane ka salika hoTo dharti kya hai is bramhand me bhi jaane jaogeMagar vikhyat va kukhyat me antar samajh lenaAgar vikhyat ho to sadiyon tak bhaav ki ganga nahaogeAgar kukhyat ho to Lankes ke mafik jalaye jaogeHai ravan ram me antar mahaj ik shishtata ka hiJo maryada se uttam theVo purushottam hai kahlayeJo maryada ko kho baitha use Sab dusht kahte hKalankit kar diya usne hi apne desh aur kul koVah Sab kuch pa ke bhi hridyon me samman na payaPrabhu ne Sab taja fir bhiAmar samman hai paya.Dr. Devraj Singh