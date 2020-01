सैनिक का दर्द

{"_id":"5e2d38c88ebc3e7d5d1fd48d","slug":"devendra-dubey-pain-of-indian-army","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0948\u0928\u093f\u0915 \u0915\u093e \u0926\u0930\u094d\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dard un saniko ka KY tumne kabhi samajaTapti hue reet pr ky kabhi pav bhi h rakhaDoop me jalkr bhi chao tumhare ley chaiPakvan nhi badle me goliya he h kaheHimalay ke Dandi vadiyo se bhi kr le yariBeti uske bhi thi pariyo se pyriApne nedae chura kr deya tumhe sunhera savraAur tumne use rajneti me geraKY vo maa ka ladla koe nhi tumhraJesne h choda tumhare liye maa ka Achal pyaraBibi ke palu me vo toh na semtaChaha hai bas sarer Ko tirange me leptaChlo hum melkr mahan Bharat banyeEs sunder Desh Ko gadaro se bache