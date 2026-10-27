प्रेम से बड़ी है शक्ति

प्रेम से बड़ी है शक्ति



चाँद से पहले जो चमकती है,

वो है तेरे इरादों की लौ,

न सोलह श्रृंगार की बात है ये,

ये है तेरे विश्वास की सौ।



तूने व्रत नहीं, प्रण लिया है,

प्रेम को पूजा बनाया है,

भूखी रहकर भी जो मुस्कुराए,

उसने ही तो प्यार निभाया है।



तेरी मेहंदी में मेहनत है,

तेरी बिंदिया में बल है,

तू अबला नहीं, तू दुर्गा है,

तेरे ही हाथों में कल है।



आज चाँद देखकर नहीं,

चाँद भी तुझे देखेगा,

तेरे प्रेम, तेरे धीरज को,

सारा आकाश सराहेगा।



तो उठ, सज, मुस्कुरा,

अपने प्रेम पर गर्व कर,

ये व्रत पति के लिए नहीं,

अपने अटूट मन का पर्व कर।

-देव कुमार पटेल

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एक घंटा पहले