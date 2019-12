आज किसी ने

{"_id":"5df0b9368ebc3e87c80f9ef1","slug":"dev-dk-pyar-se-hi-pyar-manga","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u091c \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0928\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

PYAR SE HI PYAR MAANGA AAJ KISI NEJAISE PYASE SE WO PAANI KI AAKHIRI BOOND HI CHEEN LI HO KISI NE ||PARINDON KA GHOSLON ME RHNA TO LAZMI THA QKI UNSE UNKIUDAAN HI CHEEN LI HAI AAJ KISI NE ||DIL AAJ BHUT DARD ME USKA QKIDIL SE DHADKAN HI MAANG HI LI HAI KISI NE ||WO BEWFAAI TO KRTA HI,QKI PYAR KO HI BEPNAAH PYAR DIYA AA KISI NE ||PYAR SE HI PYAR MAANGA AAJ KISI NE- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए