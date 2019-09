मेरी कौन हो तुम

{"_id":"5d885a298ebc3e93dd48eceb","slug":"dev-dk-meri-koan-ho-tum","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0940 \u0915\u094c\u0928 \u0939\u094b \u0924\u0941\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

TUM SUN NA CHAHTI HO, MERI KOAN HO TUM |……………………….1PHOLON ME BSI SUGANDH HO TUM, OR UNKI KALIYON SE BHI HASIN HO TUM ||MERI ZINDEGI HO TUM , MERI BANDAGI HO TUM ||MERI SAANS HO TUM , MERI DHADKAN HO TUM ||MERI AANKHON KA AANSOO KO TUM ||DARD KE BAD MILNE WALA SKUN HO TUM ||MERE SATH DHALNE WALA WAQT HO TUM ||SURAJ KI PHLI KIRAN HO TUM ,CHAND KI CHANDINI HO TUM ||TUM SUN NA CHAHTI HO, MERI KOAN HO TUM |…………………2TO SUNO KITTU ::::::::::::::::::::::::::::::MERE KAVITA KA HAR SAAR HO TUM ||SAMUNDAR ME BSI LAHAR HO TUM ||JO IS JAHAN ME SBKE HOTON PAR TTAHAR JAYE WO PYARI MUSKAAN HO TUM ||JB TUM APNI AAKHON KO APNI PALKON SE LGAO AUR MERA DIL JHUM JAYE ,WO PYARA EHSAAS HO TUM ||HAR MARTABA MERE SATH CHLNE WALI MERI CHHAYA HO TUM ||TUMHE DEKHNE KO JO MERI AANKHE TRSE WO MERI BECHANI HO TUM ,OYE SUN MERE DIL KI BADTI HEART BEAT BHI HO TUM ||AB TUM YE MT PUCHHNA MERI KOAN HO TUM ||