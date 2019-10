अपना प्रेम

{"_id":"5dad91398ebc3e93d56cd9d5","slug":"dev-dk-love","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092a\u0928\u093e \u092a\u094d\u0930\u0947\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Apne pyar se pyar hai mujheUski har baat pr aeitbaar hai mujhe ||Uksa rutthna or mera usko manna mujhe bhut bhata hai,Bs uski aesi hi narazgi se to bepnaah pyar hai mujhe ||Kya hua dooriyaan aa gyi darmiyaan hmare,Magar ab in dooriyon se bhi pyar hai mujhe ||Haan jaanta hoon manzil nhi hai wo meri,Magar sath chale jahaa tk hum bs un raaston se beintehaa pyar hai mujhe ||uske bin zindegi meri thoda ajeeb hai magar,uske na hone pr bhi uske hone se pyar hai mujhe ||wo aaye ya na aaye bs beyhad khush rhe wo ,ukse chahre ki us masumiyat se hi to pyar hai mujhe ||Haan bs apne pyar se hi pyar hai mujhe ||