कुछ कर दे रहम

{"_id":"5dc6f5158ebc3e5b3f1c95df","slug":"dev-dk-kuch-kr-de-raham","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0941\u091b \u0915\u0930 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

AB NA HOGA SABARKUCH KR DE RAHAMAB TU AA BHI JA ITNA NA STAABS TERE BIN MR HI JAUAB KOI AISA KR DE SITAMKUCH KR DE RAHAMKUCH KR DE RAHAMYE BAHAREN BHI NA LATI HAI KHABAR TERITERI KHUSHBOO BHI NA MAHKATI HAI KHIAISA KYA HUA JO TU HUAA KHFAAITNI NAFRAT HAI Q ITNA HI BTAAHAI PYAR TUJHE, NA HO MUHE AISA BHARAMBS HOGA TABHI MERI IS ZINDEGI KA SAFAR KHTAMKUCH KR DE RAHAMKUCH KR DE RAHAMAB RAATEIN BHI ANDHERI HOTI HAIBIN CHAND KE YE CHANDINI BHI ROTI HAIPYAR TUJHE MERA Q NHI DIKHTA HAIMERE DARD KO MAHSOOS TU Q NHI KRTA HAISAYAD TU HO GYA HAI BERAHAMQ TUJHE DIKHTE HI NHI APNE YE SITAMKUCH KR DE RAHAMKUCH KR DE RAHAMAB NA HOGA SABAR KUCH KR DE RAHAMAB TU AA BHI JA ITNA NA STAABS TERE BIN MR HI JAUAB KOI AISA KR DE SITAM