{"_id":"5d7f7fbd8ebc3e014d68093b","slug":"dev-dk-khuda-1568636861781","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0926\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

BINA MAANGI MURAAD TERI PURI KR DU.HAR DARD KO TERE KHATAM MAI KR DU.TERI MUSKAAN KO TERE CHAHRE PR RAKH DU.TU EK BAAR AA TO SHI MERE DAR PR KAAFIR.ARE MAI KHUDA HOON CHAL AAJ TERITAQDEER ME SAARI KAINAAT HI LIKH DU.हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए