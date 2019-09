प्रेम कहानी

{"_id":"5d7b33538ebc3e0157421732","slug":"dev-dk-28th-love-storylove-at-the-first-sight","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0947\u092e \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aaj daastaan mohabbat ki sunata hoon dev kittu koan hai tumhe ye btata hoonApna dard ko saason ke raaste aankhon me pohchata hoonAb mai apni aankhon se aashoon bhata hoonPhir aanshoon ko apne kalam me bhrta hoonChlo ab mai aapko dev kittu ki khani sunata hoonMeri coaching me ek aaj pari aayi haiUska naam kittu hai aisa wo hi btai haiMeri nazar jaise uspe giri lga aise jaise koi saalon ki fariyaad puri hone ko aayi haiPhir Us raat mai so nhi payaUsko aankhon me bhar ke neend ko bhula nhi payaKl bol duga us se raat bhar mai shi se ye soch nhi payaChlo ab din ho gyaUska mera milan ho gyaUsne mujhe dekh kr apna "hiii" wala hath hilayaMaine bhi usko aapni aankhon se phir pyar jtayaPhir maine uska contact liyaUsne bhi bde pyar se mujhe apna number diyaPhir baat hui dil ki baat hui baat hone lgi phr maine baaton hi baaton me usko apna dil diyaUs ne abhi is baar me kuch na khanLo wo raat aa gyi maine use phir bol diyaApne pyar ka izehaar msg me hi kr diya usne bhi kl btaane ko bol diyaRaat bhar mai phir so nhi payaMorning me hi uska call aayaUsne dev se stepshil mgayaMgr dev use stepshil de nhi paayaAb dev kittu ki mulakaat huiAankhon hi aankhon me baat huiKittu ne dev ke hath me apna dalaPhir boli dev tumhara dil aaj tutegaTumhara sapna bhi tutegaMgr gum na krna sath humara nhi chhutegaPhir dev bola mujhe chor doMera sapna tod doKhud se door jaane doYe dosti wala rista bhi tod doKittu boli tumhe khin se bhi dhoond lungiPhir ek din tumhe khoj lungiTu intezaar kr mera ,mai tere pass aa jaugiPhir dev bolaTere bin jee nhi paaugaSath tumhe kis aur ke kaise dekh paaugaMai isliye abhi alag ho jaugaSayad is thode pyar ke share kuch pal to jee paaugaPhir kittu ne dev ko achhe se pakdaPhir dev ne kittu apni waahin me jakadaApne dil ke dard ko uske kandhe pr ja rkhaKittu ne apni pyari aankhe jhilmilayiPhir kittu ne dev ke dil me apni photo bnaiDoston khani abhi hai adhuriUnke beech ho gyi hai duriMilege wo phir kbhiTabhi ho paayegi 28 the love story puri !!!!!!