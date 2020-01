{"_id":"5e138d358ebc3e879f4a9b49","slug":"depanshu-jaiswal-dream","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0915 \u0916\u094d\u0935\u093e\u092c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

bhut ulghi hui si ek ldki hu mekbhi khayalon ke smundar me dubkiyan lgati hunto kbhi sbdon ke ghrayion me kho si jati hukbui khud ko bhool jati hukbhi khud me kho jati huek ajeeb sa ehsaas h dil meek ajeeb si junoon h sanson measman ki uchayion ko chhune ki chahat hsmundar ki ghrayion ko mapne ka iradabs itta sa hi khwab h mera....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए