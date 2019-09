{"_id":"5d69680a8ebc3e0173475ac6","slug":"deeshayara-writes-jism","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093f\u0938\u094d\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Vo jism pr marte the hume lga shidat-e-mohabaat krte hai ...Jatate aise the jaise ishq-e-bewafai se taluq hi na ho...Bewafai bhi usne shan-au-shaukat se ki...Ar hume elzam-e-bewafai mei fanaa krdiya....