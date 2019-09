{"_id":"5d7545798ebc3e014b5f93d4","slug":"deepak-mishra-husband","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0924\u093f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Har Roj Subh uth ke ek hi vichar aata he. kese khus rakhu ghar ko,par yeah samjh nhi aata he.Chhor ke Sare Bandhan Chale Jate he kamane, par kisko pata Dimag to Yahi Reh Jata he.Lunch time khulte tifin Bas ek hi cheej yaad Aati jisne diya he roti uski kimat kya chuka paye he.Shaam hot ghar ko jate har Roj ek kahani he hot na Pura apna kaam fir bhi yehi Zindgi nibhani he.Pati hone ka sukh let aadmi Sare jakham kya logni ko khani he.