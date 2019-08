बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।

दिल की बात
Deepak Kaul





Jaise raat ka sheetal saya

Chehre ka noor

Jaise chaand ka sarmaaya



Palke jhapkaye toh aashiq

mar mittne ko taiyaar

Hassi teri jaise patjhad main

bahaar



Maathe se sarak kar

Nazar teri nathani pe atak gayi

Khudakasam bhramchari ki bhi

Neeyat fissal gayi





Khushnaseeb hain woh latien

Jo tujhe har pal hai chumti

Kaash nere labon ki kismat

aisi zara si toh hoti





Teri gardan se fisalti

woh baarish ki boondein

Khushnumaan hui aise

jannat ka safar tai karti

koi rooh ho jaise





samandar se gehri teri

aankhein

Lehron ke shor main chupkar

Ik ajjab si chuppi dohratey

hain



Inki Ek jhalak mujhe

madhosh karde

Iss Samandar main dooboon

toh rab bhi mujhe moksha

dede



Ye moti ye heere ye patthar

keemti toh thehre

sunhare pardon se lipte

mahal

bhi tere saamne nange se hain

chehre



Teri Khubsoorti ko sameitloon

Itne alfaz hi kahan

Tere hussana ko karein

Bayaan

Aisi inki aukaat kahan





Apni Iss haseen shaksiyat se

tu kyun gumshudaa

Pooch apne aashiq se reh na

sake jo tujhse judaa

Pooch apne aashiq se reh na

sake jo tujhse judaa





Kaise Karoon bayaan

Iss dil ka haal

Teri gairmaujoodgi main

uthe kai sawaal





Kya hai jo tere mere beech hai

ghat raha

Tere hone se zindagi ka sannata sa hai

chat raha



Har pal tere deedar

ko ye dil tarasta hai

Tu na ho toh kuch beichain

sa hone lagta hai



Zindagi ki kashmakash bhi kuch

ajeeb hai

Har din ho deedar tera nahi ye

munasib hai



Humnein bhi halaton se

samjhauta hai kar liya

Tere deedar na hone ka gum

khushi se pi liya

Teri awaaz suni toh laga jaisa jannat

ka woh lamha jee liya



Do din ki doorie faili

kuch iss kadar

Hua ehsaas tere bin

tanha katega ye safar



Do din ki doorie faili

kuch iss kadar

Hua ehsaas tere bin

tanha katega ye safar



- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।



