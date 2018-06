{"_id":"5b2fdece4f1c1bf16e8b992e","slug":"danish-ali-pyar-jaruri-hei","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

tum pass aao to sahihum intjar me bethei heitum muskaro to sahihum ansu bahaye bethei heisab log jhuth kahte heihum pyar nahi karte heitum aajmao to sahijan hatheli pe liye bethei hei