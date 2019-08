{"_id":"5d4fd4308ebc3e6c9b481c39","slug":"danish-ali-hum-yad-to-nahi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u092e \u092f\u093e\u0926 \u0924\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Hum yun hi kisi par yakeen nahi karteOr jispe yakeen karte hei use kabhi be yakeen nahi karte heiLog to patjhadh ki tarah hote heiJindgi me aate jate rahte heiHum bo kwab hei janu jiski bhi nid me aate heiFir usi k hoke rah jate hei