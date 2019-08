{"_id":"5d5669658ebc3e6cd2582d7f","slug":"danish-ali-bhai-chara","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0908-\u091a\u093e\u0930\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Tum bhi rango humeHum bhi range tumheJyada maza dekhte heiKiske rang me heiChalo ab bhul jate heiBo purani sari ranjisheiAb lete hei bo mazaJo milke jeene me heiNafrate to milti rahegiTumhe har ek dour meChalo ab hume apna bhi bana loTum es dour me(Ds budauni)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए