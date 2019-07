मेरे अल्फाज

{"_id":"5d20eaa18ebc3e6cd05aa9a6","slug":"choudhary-tarique-my-words","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mehfil Bhi Royegi Mehfil Me Her Shakhs Bhi Royega,,,Doobi Jo Meri Kashti To Chupke Se Saahil Bhi Royega,,,Itna Pyar Bikher Dunga Mai Is Duniya Me,,,Ki Meri Mot Per Mera Qaatil Bhi Royega...Lot Aaye Jo Tarique Tum Daastaan-e-Dil Adhoori Chhodker,,,Jaao Ishq Ki Galiyon Ne Tumhe Phir Se Bulaaya Hai...Haalaat Hain Aaj Jamaane Ke Kuch Is Tarah Tarique,,,Pyaas Ki Shiddat Se Tadap Rha Ho Koi Parinda Jaise...