मँदिर - मस्जिद

{"_id":"5dc448038ebc3e5b037e1963","slug":"chaudhary-agam-mandir-masjid","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0901\u0926\u093f\u0930 - \u092e\u0938\u094d\u091c\u093f\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mandir - Masjid k tum pde ho picheJha bikti ksi ki char diwari hMarta wo bhuka gareeb jiski izzat na ksi ko pyari hH dave kch uske pas lakin wo bhi sab sarkari hChadhti h chadar majaro prWhi bhar thand se marta ek bhikari hLge h sab apna dharam btane Fel rhi is desh m mara - mari hRota h dekh kr upper wala is dunia ko lgi kya bimari hJalte h pav ksi ke jha pandit ki chappal nyari hFel rhi is dunia m bs aj ek lachari hBaitha h gidh bhi ankh gadae us bacche prJiski jindagi bachi abhi bhut sari hWhi marta ek greeb bhukaPr Mandir - Masjid sabko pyari h....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए