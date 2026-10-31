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लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल

Chandra Makanday

Chandra Makanday

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                            भारत के चरणों में से निकली जो गंगा की धारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मिट्टी से बने दीप ने दीप्त किया जग सारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया दीप्त जग सारा है हर्षित भारत हमारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौह पुरुष का गुणगान करता आज राष्ट्र सारा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की सीमाओं को बांधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर राष्ट्र सुरक्षा को हर पहलू को गहराई से जांचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही देन लौह पुरुष की उनको सबसे अलग बनाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हमारे भारत में खुशियां उन्हीं के कारण छाती हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्भीक निडर योद्धा जब अपनी हठ पर डट जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने वाले शत्रु का उनके कारण शीश झुक जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाकिस्तान की सारी हेकड़ी सरदार पटेल खा जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके सामने बड़े बड़े सूरमा भीगी बिल्ली बन जाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कभी सत्ता का लालच न कभी झुकना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रधानमंत्री पद पर की दौड़ में छल की यहां तांडव देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी गृहमंत्री बनकर असंभव को संभव सिद्ध कर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए आज राष्ट्र फिर से लौह पुरुष पटेल याद आते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का सच्चा सपूत जो लौह स्तम्भ कहलाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सामने हर सूरमा आकर भीगी बिल्ली बन जाता था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती में हीरे मोती उगने का इतिहास बड़ा पुराना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो भारत की संस्कृति का पूरा विश्व दिवाना है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-चन्द्र शेखर मार्कंडेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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