समय किसी के पास नहीं।

कनॉट प्लेस में

केवल बाजार नहीं,

बल्कि पूरी एक सभ्यता है,

कुछ आधुनिक, कुछ पुरानी

और कुछ पाषाणकालीन

दुकानों में

ज़रूरत से ज़्यादा सामान है

और सड़कों पर

ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतमंद।

कॉफ़ी की दुकानों में

लोग घंटों बैठे हैं

समय बिताने के लिए,

और बाहर

लोग भाग रहे हैं

समय बचाने के लिए।

पार्कों में, बरामदों में

एक दूसरे में लीन हैं कुछ पंछी

और कुछ का हो रहा है

ब्रेकअप

राजीव चौक मेट्रो से

निकल रही है भीड़

जैसे पूरा शहर

ज़मीन के नीचे से निकलकर

तलाश रहा है ज़मीन के ऊपर

अपनी जमीन

कनॉट प्लेस में

सबके पास घड़ी है,

महंगी महंगी लेकिन

समय किसी के पास नहीं।

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42 minutes ago