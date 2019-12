कुछ इस तरह से मैं उसे चाहता हूं

{"_id":"5decc65d8ebc3e1bff32cf54","slug":"budhist-tempal-kuch-is-tarah-se-main-use-chahta-hu","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0941\u091b \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0938\u0947 \u092e\u0948\u0902 \u0909\u0938\u0947 \u091a\u093e\u0939\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kuch Is tarah se main use chahta hu.....Sari duniya ki samajh rakhnewala mainuske liye nasamajh ban jata hu,kuch is tarah se main use chahta hu......wo baat bhi na kare na,fir bhi uska khayal karke muskurata hu,kuch is tarah se main use chahta hu......Mujhe pata hai usase wapas mujhe pyar nahi milenga,fir bhi uske liye beimntaha pyar jatata hu,kuch is tarah main use chahta hu......wo najarandaz bhi kare,fir bhi baat bhulata hu,kuch is tarah se main use chahta hu......uska ghussa,uske nakhre,sabkuch sah jata hukuch is tarah se main use chahta hu......Mujhe pata hai maine use paya hi nahi hai,Fir bhi use khone se ghabrata hu,kuch is tarah se main use chahta hu......- Akash Nargade