सितम-पुरानी डायरी से

नजर झुकाकर वो मुस्कुरा जाते है।

देखो कैसे कैसे सितम वो बरपा जाते है।।



रुखसार पर बिखरी उनकी ये जुल्फें।

जाने कितनी हवाओ को दीवाना बना जाते है।।



कुछ तो गुनाह होगा उनकी निगाहों का।

वर्ना क्यु आशिक यूहीं जान गंवा जाते है।।



आंख मिलाकर पूछते हाले दिल हमसे।

और चैन वो हमारे दिल का चुरा जाते है ।।



बड़े कमजर्फ है ये दुनिया वाले भी।

मुझे उसके नाम से ही डरा जाते है।।



बहारें आती है और बहारें जाती है मगर।

दामन में चमन के काँटे बिखरा जाते है।।



इक खता उसकी थी इक खता मेरी गुमनाम

मगर लोग मुझे ही गुनहगार बता जाते है ।।

- बृज मोहन सिंह बिष्ट

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39 मिनट पहले