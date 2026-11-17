जहाँ अहंकार नहीं, केवल विनम्र इंसान है।

अल्लाह की राह में निकला था मैं,

दिल में इबादत, आँखों में नूर लिए,

मगर कब मेरा 'मैं' बड़ा हो गया,

अपने ही आध्यात्मिक गुरूर लिए?



सूफी सफर तो विनम्रता का नाम है,

प्रेम, समर्पण और आत्मशुद्धि का पैगाम है।

जहाँ अहंकार मिटकर सजदा बन जाए,

वहीं रूह को सच्चा मुकाम मिल पाए।



नमाज़ से दूरी, रोज़े से उदासीनता,

सुन्नत से विमुखता, कैसी यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता?

अल्लाह से रिश्ता निजी हो सकता है,

पर दीन का दायित्व निजी इच्छा से मिट नहीं सकता।



मैं कहूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है,

यह विश्वास मेरी रूह की आवाज़ है।

लेकिन कहूँ, मुझे नियमों की जरूरत नहीं,

तो यह इबादत नहीं, अहंकार का आगाज़ है।



मुहम्मद (स.) की सुन्नत से रोशन है राह,

उनकी मिसाल में ही है बंदगी की निगाह।

निजी अनुभूति अंतिम सत्य नहीं होती,

अहंकार की छाया कभी रूहानी रोशनी नहीं होती।



तौहीद का अर्थ केवल मुक्ति नहीं,

'मैं' की सर्वोच्चता से भी दूरी है।

अल्लाह अद्वितीय है, सर्वोपरि है,

इंसानी अनुभव उसकी अंतिम मंज़ूरी नहीं है।



सच्चा सूफी कहता है,

मैं अल्लाह की ओर चलता हूँ,

रसूल (स.) की राह पर

अपने अहंकार को कुचलता हूँ।



मगर आध्यात्मिक अहंकार कहता है,

मेरी अनुभूति ही अंतिम पैगाम है,

मेरे भीतर का रास्ता ही सत्य है,

मेरा 'मैं' ही मेरा इमाम है।



यही सूफीवाद और अहंकार का अंतर,

यही आत्मसमर्पण और आत्ममुग्धता का सफर।



अल्लाह की राह में 'मैं' मिटना चाहिए,

न कि अल्लाह को अपने 'मैं' में समेटना चाहिए।

क्योंकि सच्ची रूहानियत की पहचान यही है,

जहाँ अहंकार नहीं, केवल विनम्र इंसान है।

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56 मिनट पहले