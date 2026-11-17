कविता ने संसार को महसूस करना सिखाया।

विज्ञान ने पूछा,

यह संसार कैसे बना?

कविता ने पूछा,

इसमें मनुष्य का अर्थ क्या?



विज्ञान ने तारों की दूरी नापी,

कविता ने उनमें सपने खोजे।

विज्ञान ने वर्षा का रहस्य खोला,

कविता ने उसमें विरह के आँसू देखे।



विज्ञान की पहली उड़ान भी

कल्पना के पंखों से शुरू होती है,

प्रयोगशालाओं में सत्य खोजने से पहले

एक संभावना मन में जन्म लेती है।



विज्ञान कल्पना को प्रमाण देता है,

प्रकृति के रहस्यों का समाधान देता है;

लेकिन कविता कल्पना को आकाश देती है,

असंभव को भी नया विश्वास देती है।



विज्ञान हृदय की धड़कन गिन सकता है,

प्रेम की गहराई नहीं माप सकता।

मृत्यु का विज्ञान समझा सकता है,

पर बिछड़ने का दर्द नहीं बाँट सकता।



विज्ञान बताता है वर्षा कैसे होती है,

कविता बताती है मन क्यों भीगता है।

विज्ञान बाहरी ब्रह्मांड खोजता है,

कविता भीतर के ब्रह्मांड खोलती है।



विज्ञान ने आकाश तक पहुँचाया,

कविता ने आकाश से आगे सोचने का साहस दिया।

विज्ञान ने शक्तिशाली बनाया मनुष्य को,

कविता ने उसे संवेदनशील होना सिखाया।



एक के पास प्रमाणों का संसार,

दूसरे के पास कल्पनाओं का विस्तार।

एक प्रकृति के रहस्य खोलता है,

दूसरा मनुष्य के भीतर उतरता है।



न विज्ञान कविता का प्रतिद्वंद्वी,

न कविता विज्ञान का विकल्प है;

दोनों मानव चेतना के सृजन हैं,

दोनों में भविष्य का संकल्प है।



फिर भी एक प्रश्न शेष रहता है,

क्या केवल जानना ही महानता है?

या अनंत की कल्पना कर पाना

मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है?



**विज्ञान ने पंख दिए उड़ने के लिए,

कविता ने क्षितिज दिया सपने बुनने के लिए।

विज्ञान ने संसार को समझाया,

कविता ने संसार को महसूस करना सिखाया।



विज्ञान सत्य की खोज है,

कविता सत्य से परे अर्थों की उड़ान;

विज्ञान मनुष्य की बौद्धिक शक्ति,

कविता उसकी सृजनात्मक पहचान!**

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56 मिनट पहले