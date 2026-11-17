जिस दिन साम्यवाद की आवश्यकता समाप्त होगी

जिस दिन कोई भूखा नहीं सोएगा,

रोटी किसी का सपना नहीं होगी,

अमीरी-गरीबी की दीवारें गिरेंगी,

श्रम की गरिमा नीलाम नहीं होगी।



जिस दिन शोषण इतिहास बनेगा,

समानता जीवन का आधार बनेगी,

तब शायद साम्यवाद की आवश्यकता

अपने आप समाप्त होने लगेगी।



क्योंकि किसी आदर्श की विजय

उसके शाश्वत शासन में नहीं,

बल्कि उस दिन की प्रतीक्षा में है

जब उसकी जरूरत ही शेष न रहे कहीं।



लेकिन रोटी के बाद भी

मनुष्य के प्रश्न बाकी रहेंगे,

स्वतंत्रता, सत्ता और अस्तित्व के

नए संघर्ष जन्म लेते रहेंगे।



विचारधाराएँ मनुष्य के लिए हैं,

मनुष्य विचारधाराओं के लिए नहीं।

कोई सिद्धांत अंतिम सत्य नहीं,

समय से बड़ा कोई दर्शन नहीं।



भूख का अंत पराजय नहीं,

सपनों की संभावित पूर्णता है;

शोषणमुक्त समाज की कल्पना

मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है।



और उस दिन प्रश्न यह नहीं होगा,

कि किस विचारधारा को बचाना है,

बल्कि यह होगा कि मनुष्य को

और अधिक मानवीय कैसे बनाना है।



आदर्श की अंतिम विजय यही है,

कि मनुष्य किसी आदर्श का गुलाम न रहे;

साम्यवाद की पूर्णता शायद वही,

जब साम्यवाद की आवश्यकता न रहे।

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55 मिनट पहले