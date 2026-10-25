अवसरवादी

अवसरवादी

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दिन के प्रखर प्रकाश में,

रात के गहन अँधियारों में,

भोर और संध्या के धुँधलके में,

रंग बदलता, रूप बदलता है वह हर पहर में।



दिन में रचता कूटनीति के खेल,

छल-छद्म के बुनता नित जाल;

रात में चाँदनी की उधार रोशनी में,

गिरगिट-सा बदलता अपना हर हाल।



समय की हर करवट के साथ,

बदलता झंडे, झुकता, डोलता है;

बदलती हवाओं का कुशल खिलाड़ी,

हर बदलते दौर में फलता-फूलता है।



न कोई प्रकाश पवित्र, न कोई सत्य शाश्वत,

न कोई सिद्धांत इतना प्रिय कि न बदला जाए;

जिस सूरज से स्वार्थ सिद्ध होता हो,

उसी की परिक्रमा करे, उसी के गीत गाए।



और अपने अवसरवाद को परिवर्तन कहकर,

वह कैसी विडंबना का उत्सव मनाता है!

स्वार्थ की राह पर चलते-चलते,

हर छल को ‘बदलाव’ का नाम दे जाता है!

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एक घंटा पहले