माँ........

Meri maa ne mujhe bhaut mannatonSe mangaKai saal bad khuda ne mujhe meriMaa ki god me dalaSab sunte hain kahaniPariyon kiPr mujhe meri maa ne pariyo sa palaPhate purane kapde seekePehne usnePr mujhe nehlakar naya kapda hi pehnayaKhud chahe khaye ya na kayePr mujhe bhar pet khilayaRaton me jagi wo mere lieAur mujhe chain se sulayaMere rab ka ehsan hai mujhpeJo mujhe aisi ma se milaya