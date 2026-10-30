उसे गुमान थी कि वो मेरी गली में आएगा,

उसे गुमान थी कि वो मेरी गली में आएगा,

मेरे बिना वो रह न पाएगा।



बड़ी शिद्दत से राह तकती रह गई,

मुझे ज़लील करने की जुगत ना पाई ।



हम भी तो कम न थे, आसमाँ से उड़ आए,

देख लिया, कितनी चाहत छुपाए थे,

उसे तो हमारे सामने अपने रंग उड़ते नज़र आए।



उन गलियों में क्या रखा है, जहाँ मिली बेवफ़ाई,

क्यों जाएँ वहाँ, जहाँ मिली जुदाई?



उसे तो घमंड था दौलत की,

तभी तो दी मोहलत।

अगर होती चाहत तो,

लगा लेती मेहँदी मेरे नाम की।



- भुनेश्वर अनंत

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एक घंटा पहले