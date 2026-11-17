होगी एक दिन तेरी-मेरी प्रेम कहानी की जीत।

प्यार करने वाले प्यार को जानें,

जिसने नहीं किया प्यार, वो कैसे माने।



ऐ अजनबी! तेरे लिए शहर छोड़ आया,

अपनों से नाता तोड़ आया।



इन वीरानों में ढूँढ़ता हूँ मैं,

गली-गली खोजता हूँ मैं।



मिल जाए बस एक झलक तेरी,

पास आ जाओ ना पिया,

अपनी पलकें खोलूँ मैं।



रोज़ सपनों में देखूँ तुझे मैं,

तेरे शहर में आऊँ कैसे मैं?



अता-पता, ठिकाना नहीं,

मिल ले रे साथी, कोई बहाना सही।



देखो, गौरैया भी गाए विरह के गीत,

नाता जोड़ ले तू, जन्म-जन्म के मीत।



सदियों से प्रेम की यही रीत रही,

होगी एक दिन तेरी-मेरी प्रेम कहानी की जीत।

-भुनेश्वर अनंत

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एक घंटा पहले